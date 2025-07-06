Зеленський підписав нові санкції проти російських фінансових схем

Про це у вечірньому відеозверненні 6 липня повідомив президент Володимир Зеленський

Володимир Зеленський, президент України, підписав новий пакет санкцій, спрямований на протидію російським фінансовим схемам, включаючи криптовалютні. Це стало відомо з його вечірнього відеозвернення 6 липня.

Президент зазначив, що нові санкції узгоджуються з діями міжнародних партнерів і включають українські ініціативи.

“Тільки через одну компанію, яка тепер уже в санкційному списку, і тільки від початку цього року, тобто до санкцій, росіяни провели кілька мільярдів доларів, і в основному це саме для потреб їхньої військової промисловості. Звісно, всі схеми ми будемо зупиняти. Зараз, коли звичні фінансові шляхи для Росії багато де заблоковані, вони переходять у тому числі на криптовалютні розрахунки.” – Володимир Зеленський

Санкції торкнулися 60 юридичних та 73 фізичних осіб, які є громадянами Росії. Зеленський підкреслив, що Україна працюватиме з міжнародними партнерами, щоб об’єднати санкції під різними юрисдикціями.

“Це робота непроста: санкційні правила різняться у світі, але мета в нас у всіх спільна – примушувати Росію до припинення війни та максимально обмежувати її потенціал. Санкції вже позбавляють Росію майбутнього й мають значно ускладнити повсякденність російської системи.” – Володимир Зеленський

Крім того, президент анонсував, що вже наступного тижня будуть підготовлені нові рішення, як українські, так і щодо синхронізації санкцій Європейського Союзу.

“Всі європейські пакети проти Росії мають бути впроваджені в українській юрисдикції. Так само як і наші, українські санкції в Євросоюзі.” – Володимир Зеленський

Нагадаємо, що 27 червня президент Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони України про введення персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Під санкції потрапили 87 суб’єктів: 52 фізичні особи (громадяни РФ) та 35 юридичних осіб (34 податкові резиденти РФ і 1 – Китаю).