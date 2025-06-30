Зеленський посилює санкції України у синхронізації з ЄС та G7

Як повідомляє сайт Офіс президента України, укази глави держави опубліковані та вводять у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій.

Президент України Володимир Зеленський активізував рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо узгодження санкцій з Європейським Союзом, які були запроваджені проти Російської Федерації.

Укази президента, зокрема №442/2025, №443/2025 та №445/2025, були опубліковані на офіційному сайті Офісу президента. Всі три документи були підписані 29 червня і передбачають повну синхронізацію з економічними та персональними обмеженнями, які застосовані європейськими країнами в рамках 13-го та 14-го санкційних пакетів.

Контроль за реалізацією цих рішень покладено на секретаря РНБО України Олександра Литвиненка.

У своєму зверненні 30 червня президент зазначив, що українські державні інституції вже розпочали виконання рішень, ухвалених Радою національної безпеки.

Зеленський також анонсував, що пакет європейських санкцій проти Ірану буде синхронізовано на 100%. Це стосується обмежувальних заходів, які стосуються багатьох суб’єктів,

“пов’язаних із військовим виробництвом та схемами зовнішнього терору проти сусідів у регіоні, а також із репресіями” в самій країні. – Володимир Зеленський

“Ми продовжимо всю цю роботу щодо синхронізації, і я очікую від усіх наших інституцій у державі швидкого руху.” – Володимир Зеленський

19 червня президент повідомив, що українська влада розглядає нові напрямки санкцій, щоб ускладнити Росії можливість затягувати війну проти України. За його словами, Київ синхронізує обмеження з міжнародними партнерами та посилить тиск на російський енергетичний сектор.

27 червня Зеленський також ввів в дію рішення РНБО, яке стосується синхронізації санкційного тиску на Росію та пов’язані з нею суб’єкти з боку України, ЄС та інших учасників G7.