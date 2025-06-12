Зеленський анонсував участь у саміті G7 для обговорення санкцій та відновлення України

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент України Володимир Зеленський анонсував свою участь у саміті G7, який відбудеться в Канаді. Він планує активно відстоювати запровадження нових санкцій проти Російської Федерації у зв’язку з триваючою війною, яку РФ веде проти України.

Цю інформацію глава держави озвучив під час пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом 12 червня.

Зеленський зазначив, що на саміті G7 основними темами для обговорення стануть санкційна політика та підтримка України в її боротьбі проти російської агресії.

“Ми дуже близько до важливих санкційних рішень. І тільки в діалозі ми можемо знайти розуміння всіх країн, від кого залежить впровадження сильного санкційного кроку щодо зупинки або зменшення можливості фінансування цієї війни Путіна.” – Володимир Зеленський

Крім того, президент підкреслив, що на саміті також планується обговорення питань відновлення України.

“Коли ми говоримо відновлення, потрібно розуміти, що і під час війни люди повинні працювати, і відновлювались деякі речі, як логістичні, просто речі, щоб країна жила.” – Володимир Зеленський

Він також додав, що триває підготовка до саміту НАТО, який відбудеться в Гаазі, де українські представники проведуть кілька двосторонніх зустрічей.

Саміт G7 заплановано на період з 15 по 17 червня в Канаді. У ньому візьмуть участь лідери країн G7, серед яких США, Канада, Японія, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, а також представники Європейського Союзу та запрошені країни, включаючи Україну.