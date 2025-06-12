Зеленський анонсував участь у саміті G7 для обговорення санкцій та відновлення України

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Президент України Володимир Зеленський анонсував свою участь у саміті G7, який відбудеться в Канаді. Він планує активно відстоювати запровадження нових санкцій проти Російської Федерації у зв’язку з триваючою війною, яку РФ веде проти України.
Цю інформацію глава держави озвучив під час пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом 12 червня.
Зеленський зазначив, що на саміті G7 основними темами для обговорення стануть санкційна політика та підтримка України в її боротьбі проти російської агресії.
“Ми дуже близько до важливих санкційних рішень. І тільки в діалозі ми можемо знайти розуміння всіх країн, від кого залежить впровадження сильного санкційного кроку щодо зупинки або зменшення можливості фінансування цієї війни Путіна.”
Крім того, президент підкреслив, що на саміті також планується обговорення питань відновлення України.
“Коли ми говоримо відновлення, потрібно розуміти, що і під час війни люди повинні працювати, і відновлювались деякі речі, як логістичні, просто речі, щоб країна жила.”
Він також додав, що триває підготовка до саміту НАТО, який відбудеться в Гаазі, де українські представники проведуть кілька двосторонніх зустрічей.
Саміт G7 заплановано на період з 15 по 17 червня в Канаді. У ньому візьмуть участь лідери країн G7, серед яких США, Канада, Японія, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, а також представники Європейського Союзу та запрошені країни, включаючи Україну.
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