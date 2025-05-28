Володимир Зеленський підтвердив участь у саміті G7 у Канаді 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Володимир Зеленський, президент України, підтвердив свою участь у саміті “Групи семи” (G7), який відбудеться в червні 2025 року в Канаді. Про це він повідомив під час прес-конференції, зазначивши, що отримав запрошення від прем’єр-міністра Канади Марка Карні, який є головуючим на саміті.

Зеленський також додав, що планує взяти участь у заходах Європейського Союзу, оскільки не існує жодних перешкод для цього. Він підкреслив важливість участі України у міжнародних форумах, особливо в контексті підтримки з боку західних партнерів.

Крім того, президент зазначив, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив бажання бачити Україну на саміті Альянсу, що свідчить про зацікавленість у співпраці з Україною. Зеленський акцентував увагу на необхідності зрозуміти формат участі України в НАТО, оскільки надходять різні сигнали щодо цього питання.

Деталі саміту G7 у Канаді

Саміт G7 відбудеться в червні 2025 року в Кананаскісі, провінція Альберта, Канада. Для прем’єр-міністра Канади Марка Карні це буде перший саміт у його новій ролі, а для президента США Дональда Трампа – перший після повернення до Білого дому. Очікується, що Володимир Зеленський також буде присутній на цьому важливому заході.

Основні теми, які планується обговорити на саміті, включають:

Підтримку України в умовах агресії з боку Росії;

Глобальну економічну стабільність та зростання;

Цифрову трансформацію та управління технологіями;

Боротьбу зі змінами клімату та забезпечення енергетичної безпеки.

Канада, яка головує в G7 у 2025 році, прагне сприяти конструктивному діалогу та колективним зусиллям для вирішення глобальних викликів, що стоять перед світовою спільнотою.