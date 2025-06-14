Зеленський занепокоєний скороченням допомоги США перед самітом G7

Згідно з повідомлення The Economic Times

Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння щодо скорочення допомоги з боку США, зазначивши, що не отримав попередньої інформації про це рішення. Він планує обговорити цю тему з Дональдом Трампом під час саміту G7, який відбудеться в Канаді. Про це Зеленський розповів в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax.

“Я не був заздалегідь проінформований про це. Я все ж сподіваюся, що ці сигнали – це тільки сигнали. Ми знаємо, хто головний у домі, так? І тому дуже важливо, щоб президент Трамп не підтверджував слова міністра своїми діями. Я хочу про це з ним поговорити. У нас, напевно, буде можливість у час канадійського саміту G7. Ці слова болючі.” – Володимир Зеленський

Причини скорочення допомоги

На початку цього тижня в США оголосили про плани скоротити військову допомогу Україні в рамках оборонного бюджету на 2026 рік. Міністр оборони США Піт Гегсет повідомив Конгресу, що це є частиною стратегічної переорієнтації адміністрації Трампа.

Він підкреслив, що Вашингтон має намір зосередитися на дипломатичних зусиллях для завершення війни, а не на тривалому військовому втручанні. Гегсет також закликав союзників по НАТО взяти на себе більшу відповідальність за стримування Росії та забезпечення безпеки в Європі.

Саміт G7 у Канаді

У червні 2025 року Канада стане господарем саміту лідерів “Групи семи” (G7) у Кананаскисі, Альберта. Це буде перший саміт для нового прем’єр-міністра Канади Марка Карні та президента США Дональда Трампа після його повернення до Білого дому. Очікується, що на саміт також прибуде президент України Володимир Зеленський.

Серед основних тем, які будуть обговорюватися на саміті:

Підтримка України в умовах російської агресії;

Глобальна економічна стабільність і зростання;

Цифрова трансформація та управління технологіями;

Боротьба зі зміною клімату та забезпечення енергетичної безпеки.

Канада, яка головує в G7 у 2025 році, має на меті сприяти конструктивному діалогу та колективним зусиллям для вирішення глобальних викликів.