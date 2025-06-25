Зеленський візьме участь у саміті ЄС онлайн: підтримка України та інтеграція

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Володимир Зеленський, президент України, візьме участь у саміті Європейського Союзу в онлайн-форматі. Цю інформацію підтвердили джерела, які мають зв’язки з організаторами заходу.

Саміт ЄС заплановано на найближчі дні, і участь українського лідера в ньому є важливим сигналом підтримки з боку європейських партнерів, особливо в умовах триваючої війни та необхідності реформ.

Зеленський має намір звернутися до лідерів країн-членів Євросоюзу, щоб обговорити питання подальшої співпраці, безпеки та перспективи інтеграції України до ЄС.

Формат відеоконференції дозволить президенту України безпечно долучитися до обговорень, не відволікаючись від управлінських обов’язків в умовах воєнного стану.

“Онлайн-формат участі Зеленського у саміті ЄС є оптимальним рішенням у нинішніх обставинах, що дозволить зберегти безпеку та ефективність комунікації.” – Джерела в Європейському Союзі

Очікується, що під час саміту буде ухвалено ряд важливих рішень, які стосуються підтримки України, зокрема в сферах безпеки, економіки та гуманітарної допомоги.

Участь Зеленського у саміті підкреслює стратегічне партнерство України з Європейським Союзом та прагнення до подальшої інтеграції в європейські структури.