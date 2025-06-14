Зеленський і Трамп зустрінуться на саміті G7 у Канаді 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент України Володимир Зеленський має намір зустрітися з Дональдом Трампом, президентом США, під час саміту G7, що проходитиме з 15 по 17 червня в Канаді. Про це він повідомив під час прес-конференції, зазначивши, що наразі тривають переговори щодо організації цієї зустрічі.

Зеленський акцентував увагу на кількох важливих питаннях, які планує обговорити з Трампом, серед яких: процес мирних переговорів, санкції проти Росії та економічні угоди.

“Що стосується санкцій Сполучених Штатів Америки (проти Росії – ред.), я сподіваюся це особисто проговорити з президентом Трампом. Тому, що в паралельних треках США на рівні сенаторів, конгресменів комунікують з керівництвом Європейського Союзу, щоб були схожі пакети санкцій.”

Окрім цього, президент України зазначив, що ведуться переговори щодо закупівлі зброї у США, і це питання також потребує узгодження на рівні президентів:

“У нас є сильний пакет, який ми хочемо купити у американської сторони. Про цей пакет ми можемо домовитися тільки на рівні президентів. І це пакет про закупівлю деякої зброї.”

Деталі саміту G7 в Канаді

У червні 2025 року Канада стане господарем саміту “Групи семи” (G7) у Кананаскисі, Альберта. Це буде перший саміт для нового прем’єр-міністра Канади Марка Карні та президента США Дональда Трампа після його повернення до Білого дому. Очікується, що на саміті також буде присутній президент України Володимир Зеленський.

Серед основних тем, які планується обговорити на саміті, виділяються:

Підтримка України в умовах російської агресії;

Глобальна економічна стабільність і зростання;

Цифрова трансформація та управління технологіями;

Боротьба зі зміною клімату та забезпечення енергетичної безпеки.

Канада, яка головує в G7 у 2025 році, має на меті сприяти конструктивному діалогу та колективним зусиллям для вирішення глобальних викликів.