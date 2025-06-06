Зеленський зустрінеться з Трампом на саміті G7 у Канаді

Про це заявив голова ОПУ Андрій Єрмак, передає Bloomberg

Володимир Зеленський, президент України, має намір зустрітися з Дональдом Трампом, колишнім президентом США, під час саміту Групи семи (G7). Цю інформацію підтвердив Андрій Єрмак, голова Офісу Президента, згідно з повідомленням Bloomberg.

Єрмак зазначив, що під час його нещодавнього візиту до Вашингтона, делегація, яку він очолював, активно працювала над організацією цієї важливої зустрічі між двома лідерами.

“Наш візит був, серед іншого, підготовкою до зустрічі Зеленського та Трампа на полях саміту G7 у Канаді.” – Андрій Єрмак

Саміт G7 заплановано на 15-17 червня в Кананаскісі, провінція Альберта, Канада.

Андрій Єрмак вирушив до США 3 червня вранці разом з українською делегацією, яку очолює перший віцепрем’єр-міністр та міністерка економіки Юлія Свириденко. У складі делегації також присутні представники Міністерства оборони та Офісу Президента.

Під час зустрічей з американськими партнерами українська делегація планує обговорити ряд важливих тем, включаючи переговори у Стамбулі, санкції проти Росії, підтримку України в умовах війни, питання викрадених українських дітей, а також російську пропаганду, що стосується нібито заборони церков в Україні.