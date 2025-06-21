Зеленський про ситуацію на Сумщині: стабільність та російські атаки

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на Сумщині залишається стабільною, без суттєвих змін. За його словами, протягом минулого тижня російські війська просунулися на приблизно 200 метрів у бік Сум, але українські захисники змогли відкинути їх назад на відстань від 200 до 400 метрів.
Зеленський також підкреслив, що 23% усіх атак Росії на фронті припадають саме на Сумський напрямок. Цю інформацію він озвучив під час пресконференції з журналістами.
“Важливо розуміти про Суми. Ми не бачимо змін з нашої минулої з вами зустрічі (минулого тижня – прим. ред.). Це, до речі, велика проблема для “рускіх”. Вони хочуть “продати” успіх на Сумщині і на Харківщині. Їм дуже потрібен успіх на фронті. Тому що, якщо успіху відповідного немає, ми вважаємо, що президент Трамп скоріше буде тиснути на них санкціями тощо.”
Президент акцентував увагу на тому, що на Сумському напрямку російські війська активно використовують бомби та ракети з Північної Кореї, які фіксуються у значній кількості.
“Це характеристика того, як військовим непросто. І характеристика реальних дій, цілей “рускіх”. Там в основному бомби і північнокорейські ракети, які фіксуються вже у великій кількості. Тобто конкретно на Сумському напрямку вони працюють.”
За словами президента, на території України наразі перебуває близько 695 тисяч російських військових, зокрема на Курському та Бєлгородському напрямках, які розташовані поблизу Харкова та Сум.
“Плюс Курський, Бєлгородський напрямки. Я маю на увазі там, де вони напроти Харкова, напроти Сум. Тобто є ще відповідна кількість людей з Сумського напрямку, приблизно 52 тисячі.”
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