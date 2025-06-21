Зеленський про ситуацію на Сумщині: стабільність та російські атаки

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на Сумщині залишається стабільною, без суттєвих змін. За його словами, протягом минулого тижня російські війська просунулися на приблизно 200 метрів у бік Сум, але українські захисники змогли відкинути їх назад на відстань від 200 до 400 метрів.

Зеленський також підкреслив, що 23% усіх атак Росії на фронті припадають саме на Сумський напрямок. Цю інформацію він озвучив під час пресконференції з журналістами.

“Важливо розуміти про Суми. Ми не бачимо змін з нашої минулої з вами зустрічі (минулого тижня – прим. ред.). Це, до речі, велика проблема для “рускіх”. Вони хочуть “продати” успіх на Сумщині і на Харківщині. Їм дуже потрібен успіх на фронті. Тому що, якщо успіху відповідного немає, ми вважаємо, що президент Трамп скоріше буде тиснути на них санкціями тощо.” – Володимир Зеленський

Президент акцентував увагу на тому, що на Сумському напрямку російські війська активно використовують бомби та ракети з Північної Кореї, які фіксуються у значній кількості.

“Це характеристика того, як військовим непросто. І характеристика реальних дій, цілей “рускіх”. Там в основному бомби і північнокорейські ракети, які фіксуються вже у великій кількості. Тобто конкретно на Сумському напрямку вони працюють.” – Володимир Зеленський

За словами президента, на території України наразі перебуває близько 695 тисяч російських військових, зокрема на Курському та Бєлгородському напрямках, які розташовані поблизу Харкова та Сум.