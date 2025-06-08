Зеленський про обмін полоненими та переговори зі сторони Росії

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що країна продовжує активно працювати над звільненням військовополонених та поверненням тіл загиблих, проте Росія досі не надала повних списків. Цю інформацію він озвучив під час зустрічі з міністром оборони Рустемом Умєровим, керівником ГУР Кирилом Будановим та головою Служби безпеки України Василем Малюком.

“Україна продовжує робити все можливе, щоб відбулось звільнення наших полонених і повернення наших українських полеглих воїнів. Повних списків від Росії на тисячу людей плюс – про що ми домовлялись у Стамбулі – досі, на жаль, немає. Тобто російська сторона, як завжди, у своєму дусі – намагається і в цих питаннях розіграти якусь брудну політичну та інформаційну гру.” – Володимир Зеленський

Зеленський акцентував на важливості досягнення конкретних результатів у цій справі.

“Важливо, щоб був результат. Важливо, щоб люди повернулись додому. Віримо, що вдасться продовжити обмінний трек. І зі своєї сторони все для цього робимо. І якщо росіяни навіть у таких гуманітарних питаннях не дотримаються домовленостей, то це поставить під великий сумнів усі міжнародні зусилля – і зокрема зусилля США – щодо перемовин і дипломатії.” – Володимир Зеленський

Раніше помічник президента Росії Володимир Мединський стверджував, що Україна нібито “несподівано перенесла на невизначений термін обмін тіл загиблих та обмін військовополоненими”. Він також зазначив, що перша партія з 1212 тіл загиблих бійців ЗСУ вже доставлена до рефрижераторів у районі обміну, а Україні передали список із 640 військовополонених для початку обміну.

У відповідь на ці заяви, Координаційний штаб повідомив, що команди з обох сторін дійсно працювали над репатріацією тіл загиблих та обміном полонених, але конкретних домовленостей щодо дат та підтвердження списків не було.

Заступник голови Координаційного штабу Андрій Юсов зазначив, що відео, опубліковане росіянами з рефрижераторами, нібито з тілами загиблих українських військових, не було зняте на визначеному місці обміну.

Другий раунд переговорів у Стамбулі

2 червня українська та російська делегації провели другий раунд переговорів у Стамбулі за посередництва Туреччини. Цей раунд тривав понад годину, і за його підсумками Рустем Умєров, очільник Міноборони та глава української делегації, повідомив про домовленості щодо обміну полоненими та репатріації 6 тисяч тіл загиблих військових.

Російська сторона також передала Україні “меморандум”, що містить їхнє бачення мирного врегулювання та умови припинення вогню. Київ отримав тиждень для вивчення документа, після чого сторони зможуть скоординувати подальші дії. Умєров запропонував провести ще один раунд переговорів 20-30 червня.

Водночас перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця повідомив, що російська сторона відмовилась від безумовного припинення вогню та зустрічі президентів Зеленського і Путіна.