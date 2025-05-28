Оновлення від Зеленського: ситуація на Сумському та Курському напрямках

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Володимир Зеленський, президент України, повідомив про ситуацію на Сумському напрямку, де російські війська намагаються зосередити свої сили. Проте, завдяки злагодженим діям українських сил оборони, їм не вдається досягти бажаних результатів.

Зеленський зазначив, що росіяни планували перекинути війська з Курського напрямку, але активні дії Збройних Сил України завадили цим планам. Він навів приклади успішних боїв на Покровському напрямку та в районі Костянтинівки, де українські війська змогли відсунути ворога на 4 кілометри.

Президент підкреслив, що російські війська не можуть повністю зняти свої підрозділи з Покровського напрямку для перекидання їх на захоплення Покровська, оскільки українська армія вживає відповідних заходів на Курщині.

На сьогоднішній день, за словами Зеленського, на Сумському напрямку росіяни накопичили понад 50 тисяч військових, але українські сили продовжують демонструвати успіхи в цій зоні.

Володимир Зеленський також зазначив, що найбільші російські підрозділи зосереджені на Курському напрямку, готуючи наступ на Сумщину та створення буферної зони глибиною 10 кілометрів вглиб України. Однак, за його словами, ворог усвідомлює, що йому бракує ресурсів для реалізації цих амбітних планів.

Президент додав, що російські війська продовжують активні наступальні дії на різних напрямках, а їхні стратегічні цілі залишаються незмінними – перетнути адміністративний кордон Дніпровської області та захопити Покровськ. Луганська і Донецька області залишаються ключовими цілями, які були визначені ще з 2014 року.