Зеленський про атаки Росії та підтримку США у ППО

За даними повідомлює офіційний Телеграм-канал Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Росія не просто відповідає на дії України, а проводить атаки з метою знищення українських міст. Цю заяву він зробив 7 червня, коментуючи нещодавні події, зокрема, атаки українських безпілотників на російські авіабази, які, за словами Дональда Трампа, стали причиною масованих бомбардувань з боку Кремля.

Зеленський зазначив, що російські війська намагаються знищити не лише інфраструктуру, а й самі міста, а їхня основна мета полягає в знищенні всього, що пов’язане з Україною, включаючи вивезення награбованого.

“За більш ніж 11 років війни Росії проти України принесли вони на нашу землю нове тільки одне, і це дійсно найбільш поширений російський продукт, – руїни та смерті. Маємо цьому й надалі протидіяти. Я дякую всім у світі, хто допомагає. Не можна послаблювати жодну форму тиску на Росію – ані ті формати, що вже застосовані, ані ті способи тиску, що готуються.” – Володимир Зеленський

Ці слова пролунали на фоні російського удару по Харкову, внаслідок якого загинула одна людина, а 18 отримали поранення. Президент також акцентував увагу на важливості отримання підтримки від США у вигляді систем протиповітряної оборони.

“Ми працюємо для того, щоб збільшити українську ППО. Дуже потрібні позитивні сигнали від США, конкретні сигнали щодо ППО. Ми досі чекаємо відповідь на пропозицію купити системи, які можуть допомогти. Конкретні сигнали, а не слова.” – Володимир Зеленський

У квітні президент повідомляв про готовність України придбати десять систем Patriot у США за 15 мільярдів доларів, з можливістю фінансування від європейських партнерів. Проте, відповіді від американської сторони досі не надійшло.

Крім того, Зеленський повідомив про успішне знищення українськими військовими установок “Іскандер”, які використовуються Росією для обстрілів. Цю інформацію підтвердили головнокомандувач Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров.

Також, 7 червня вранці, українські військові збили російський винищувач Су-35 на Курському напрямку, що свідчить про активні бойові дії на фронті.