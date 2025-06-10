Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Президент України Володимир Зеленський висловився про те, що російські ракетні удари та атаки дронів “шахед” є значно гучнішими, ніж зусилля США та інших країн, спрямовані на примушення Росії до миру. Він підкреслив, що важливо, аби світ не залишався байдужим до цих агресивних дій, а вживав конкретних заходів для досягнення миру. Ці слова Зеленський озвучив 10 червня вранці.
“Російські удари ракетами та шахедами гучніші, ніж намагання Сполучених Штатів та інших у світі примусити Росію до миру. Вже котру ніч замість припинення вогню – масовані удари “шахедами”, крилатими ракетами та балістикою. Сьогодні був один із найбільших ударів по Києву. Мішенями були також Одеса, Дніпровщина та Чернігівщина.”
Зеленський зазначив, що під час останнього удару російські війська використали 315 дронів, з яких 250 були “шахедами”, а також 7 ракет, серед яких 2 – балістичного виробництва з Північної Кореї.
Внаслідок атак постраждали звичайні житлові будинки та міська інфраструктура. В Одесі навіть став мішенню пологовий будинок. Загалом 13 людей отримали поранення, і, на жаль, є загиблі. Президент висловив свої співчуття родичам загиблих.
Він підкреслив, що світ має реагувати на ці агресивні дії не мовчанням, а активними діями.
“Дії Америки, яка має силу, щоб примусити Росію до миру. Дії Європи, яка не має альтернативи тому, щоб бути сильною. Дії інших у світі, хто закликав до дипломатії та припинення війни й кого Росія проігнорувала. Потрібен жорсткий тиск заради миру.”
У ніч на 10 червня українські сили протиповітряної оборони знищили 213 безпілотників та 7 ракет, які були запущені російською армією.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що найбільше постраждали Київ, Київська область та Одеська область. Внаслідок обстрілів виникло 19 пожеж.
На Одещині сталося влучання в житловий будинок, внаслідок чого загинуло 2 людини, а 9 отримали поранення. Також постраждали пологовий будинок, станція швидкої допомоги та підприємство.
У Києві постраждали 4 особи, а найбільші руйнування зазнали Дарницький, Оболонський, Шевченківський та Голосіївський райони.
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