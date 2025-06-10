Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент України Володимир Зеленський висловився про те, що російські ракетні удари та атаки дронів “шахед” є значно гучнішими, ніж зусилля США та інших країн, спрямовані на примушення Росії до миру. Він підкреслив, що важливо, аби світ не залишався байдужим до цих агресивних дій, а вживав конкретних заходів для досягнення миру. Ці слова Зеленський озвучив 10 червня вранці.

“Російські удари ракетами та шахедами гучніші, ніж намагання Сполучених Штатів та інших у світі примусити Росію до миру. Вже котру ніч замість припинення вогню – масовані удари “шахедами”, крилатими ракетами та балістикою. Сьогодні був один із найбільших ударів по Києву. Мішенями були також Одеса, Дніпровщина та Чернігівщина.” – Володимир Зеленський

Зеленський зазначив, що під час останнього удару російські війська використали 315 дронів, з яких 250 були “шахедами”, а також 7 ракет, серед яких 2 – балістичного виробництва з Північної Кореї.

Внаслідок атак постраждали звичайні житлові будинки та міська інфраструктура. В Одесі навіть став мішенню пологовий будинок. Загалом 13 людей отримали поранення, і, на жаль, є загиблі. Президент висловив свої співчуття родичам загиблих.

Він підкреслив, що світ має реагувати на ці агресивні дії не мовчанням, а активними діями.

“Дії Америки, яка має силу, щоб примусити Росію до миру. Дії Європи, яка не має альтернативи тому, щоб бути сильною. Дії інших у світі, хто закликав до дипломатії та припинення війни й кого Росія проігнорувала. Потрібен жорсткий тиск заради миру.” – Володимир Зеленський

У ніч на 10 червня українські сили протиповітряної оборони знищили 213 безпілотників та 7 ракет, які були запущені російською армією.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що найбільше постраждали Київ, Київська область та Одеська область. Внаслідок обстрілів виникло 19 пожеж.

На Одещині сталося влучання в житловий будинок, внаслідок чого загинуло 2 людини, а 9 отримали поранення. Також постраждали пологовий будинок, станція швидкої допомоги та підприємство.

У Києві постраждали 4 особи, а найбільші руйнування зазнали Дарницький, Оболонський, Шевченківський та Голосіївський райони.