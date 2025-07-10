Зеленський у Римі обговорює фінансування дронів і ППО після обстрілу РФ

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Сьогодні, під час свого візиту до Риму, президент України Володимир Зеленський планує обговорити з міжнародними партнерами питання додаткового фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів, а також постачання систем протиповітряної оборони для України. Він зазначив, що вночі Російська Федерація здійснила масований обстріл, використавши вісімнадцять ракет, серед яких були балістичні, а також близько 400 ударних дронів.

Цю інформацію Зеленський озвучив, коментуючи нічний обстріл України з боку РФ.

“Завдання абсолютно чіткі. На такі російські удари треба відповідати жорстко. Саме так і будемо відповідати.” – Володимир Зеленський

Президент розповів, що атака тривала майже десять годин, під час якої Росія застосувала вісімнадцять ракет і близько 400 дронів, з яких майже 200 були “шахедами”. Головними цілями стали Київ та Київська область, але також під ударами опинилися Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська та Харківська області. На жаль, відомо про двох загиблих у Києві, і президент висловив співчуття рідним та близьким загиблих. Станом на зараз, зафіксовано 16 поранених.