Зеленський на саміті B9 у Вільнюсі: підтримка України та дипломатія

Про це глава держави сказав під час виступу на саміті країн “Бухарестської дев’ятки” (B9) та Північної Європи у Вільнюсі 2 червня, передає пресслужба Офісу президента.

На саміті “Бухарестської дев’ятки” (B9) та Північної Європи, що відбувся у Вільнюсі 2 червня, президент України Володимир Зеленський підкреслив важливість відчуття втрат Росією, що, на його думку, може спонукати Кремль до дипломатичних дій. Він зазначив, що Україна має “сильні тактичні рішення”, підтверджені успішною операцією “Павутина”.

“Настав особливий момент. З одного боку, Росія розпочала свій літній наступ, а з іншого – їх змушують до дипломатії. І це водночас і виклик, і реальна можливість для всіх нас – шанс спробувати закінчити цю війну. Передусім, як і раніше, наш основний пріоритет – підтримка нашої оборони. Європа разом з Америкою має кращу зброю, ніж Росія. У нас також є сильніші тактичні рішення – наша вчорашня операція “Павутина” це довела”, – Володимир Зеленський

Зеленський акцентував, що відчуття втрат у Росії може змусити її шукати шляхи для переговорів. Він також підкреслив, що Україна захищає не лише свої інтереси, а й інтереси всієї Європи, закликаючи партнерів до посилення підтримки, особливо з огляду на загрози з боку Білорусі.

“І коли Росія зазнає втрат у цій війні, для всіх очевидно, що саме Україна тримає лінію фронту – не лише для себе, а й для всієї Європи. Запитайте у своєї розвідки, що Росія планує цього літа в Білорусі? Якщо вони достатньо зухвалі, щоб готувати атаки звідти, то нам потрібно більше сили – разом. І просто зараз це означає посилення України, щоб ми могли зупинити цю війну та запобігти її поширенню”, – Володимир Зеленський

Президент також наголосив на важливості виробництва зброї в Україні, яке може покрити до 40% оборонних потреб, але для цього необхідне стабільне фінансування. Він підкреслив потребу в засобах протиповітряної оборони, зокрема комплексах Patriot.

“Наші операції демонструють, який вплив мають інвестиції, особливо в безпілотники. І нам усе ще терміново потрібні засоби ППО, особливо комплекси Patriot і ракети до них. Кожен із вас знає, що нам потрібно і чим ви можете допомогти. Потрібні рішення”, – Володимир Зеленський

Крім того, Зеленський підкреслив важливість дипломатії та готовності України до мирних ініціатив, таких як припинення вогню, звільнення полонених і повернення викрадених дітей. Він попередив, що у разі ігнорування цих кроків Росією, Україні знадобляться нові сильні санкції.

“Наша делегація зараз у Стамбулі. І ми готові до необхідних кроків заради миру. Безумовно, відправною точкою має стати припинення вогню та гуманітарні дії – звільнення полонених і повернення викрадених дітей. Усі ключові питання можна вирішити на рівні лідерів”, – Володимир Зеленський

“Зокрема, сильніші санкції, які обіцяв президент Трамп. Санкції мають ударити по російській енергетиці. Особливо це стосується нафти й танкерів і, звісно, граничних цін. А також – по російських банках і фінансовому сектору загалом. Нам потрібна підтримка президента Трампа, Конгресу США та американського народу. Хоч би що відбувалося в умовах глобальної конкуренції, наш спільний обов’язок – Європи, Америки та всіх, хто цінує свободу, – захищати її разом”, – Володимир Зеленський

Зеленський також підкреслив необхідність посилення співпраці між Україною та Європою, особливо в контексті майбутнього саміту НАТО в Гаазі, де Альянс має підтвердити свою силу та непохитність принципу, що Росія не має права вето на рішення НАТО.

“Один із ключових принципів європейської безпеки полягає в тому, що Росія не може мати права вето на рішення НАТО або впливу на Альянс чи його учасників. Цей принцип має залишатися незмінним. Євроатлантична безпека – це справа євроатлантичних країн. Путін обрав протистояння з Європою, тому він не може бути причетним до ухвалення рішень щодо її майбутнього. І це має залишитися незмінним. Важливо підтвердити на саміті НАТО в червні, що Альянс залишається сильним і що Європа не відмовиться від власної безпеки”, – Володимир Зеленський

Про саміт “Бухарестської дев’ятки”

2 червня 2025 року у Вільнюсі проходить саміт країн “Бухарестської дев’ятки” (B9) та Північної Європи. Ця зустріч об’єднує лідерів східного флангу НАТО та північних держав для координації позицій перед самітом НАТО в Гаазі, запланованим на 24–25 червня.

Основні теми саміту включають підтримку України, обговорення збільшення оборонних бюджетів країн-членів НАТО та підготовку до майбутніх стратегічних рішень.

У заході беруть участь лідери країн Балтії, Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Болгарії, Румунії, Данії, Норвегії, Фінляндії, Швеції, Ісландії, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент України Володимир Зеленський.