Зеленський про переговори з Росією та санкції: ключові заяви і меморандуми

Про це в інтерв’ю німецькому виданню видання Bild заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що Володимир Путін використовує переговори як засіб для уникнення жорстких санкцій, які можуть бути накладені на Росію. У своєму інтерв’ю німецькому виданню Bild він підкреслив, що для Кремля важливо демонструвати американському президенту Дональду Трампу наявність “дипломатичного мосту” між Україною та Росією.

“Навіщо? Щоб проти Росії не було запроваджено санкції, поки тривають переговори. Бо Путін завжди може сказати: ‘Ми розмовляємо один з одним! Якщо будуть запроваджені санкції, то більше переговорів не буде'” – Володимир Зеленський

Зеленський також зазначив, що Сполучені Штати повинні посилити санкції, щоб змусити Путіна зупинити війну. Він вважає, що американський лідер усвідомлює нещирість російської сторони у цих переговорах.

“Президент Трамп бачить, що російська сторона не зовсім відкрита та чесна щодо війни. Я думаю, що Росія просто бреше Трампу” – Володимир Зеленський

Глава держави переконаний, що Путін не здатний витримати тривалу війну та санкційний тиск, але повільне запровадження санкцій дало йому можливість адаптуватися до ситуації.

“Це дало Путіну шанс адаптуватися. Путін відчуває, що його економіка зараз страждає, але він хоче виграти більше часу, перш ніж будуть запроваджені жорсткі санкції, бо він може протриматися деякий час” – Володимир Зеленський

Зеленський закликав до термінового запровадження жорстких санкцій, підкреслюючи, що чим більше підтримки отримають українці, тим менше життів буде втрачено.

“Люди – це не дрова, які ми підкидаємо у вогонь. Ми не ставимося до нашого народу так, як росіяни” – Володимир Зеленський

Меморандуми України та Росії

1 червня було оприлюднено текст меморандуму, який українська делегація передала російській стороні під час переговорів у Стамбулі 2 червня. Документ містить положення про припинення вогню, моніторинг перемир’я та необхідність зустрічі президентів Зеленського і Путіна.

У меморандумі також йдеться про безумовне повернення Росією всіх депортованих та переміщених українських дітей, обмін полоненими та звільнення цивільних ув’язнених, починаючи з лютого 2014 року.

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що цей документ було передано очільнику російської переговорної делегації Володимиру Мединському ще 28 травня.

2 червня, під час другого раунду переговорів у Стамбулі, російська сторона передала Україні свій меморандум з умовами, які нібито мають завершити війну. Москва вимагає виведення ЗСУ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, визнання цих регіонів російськими, нейтрального статусу України та припинення постачання озброєння Києву.

Президент Зеленський охарактеризував цей документ як “ультиматум”.

Другий раунд переговорів у Стамбулі

2 червня українська та російська делегації за посередництва Туреччини провели другий раунд переговорів, який тривав понад годину. За підсумками зустрічі, очільник Міноборони та глава української делегації Рустем Умєров повідомив про домовленості щодо обміну полоненими та репатріації 6 тисяч тіл загиблих військових.

Російська сторона передала Україні свій “меморандум” з баченням мирного врегулювання та умовами припинення вогню. Київ взяв тиждень на його аналіз, після чого сторони планують скоординувати подальші кроки.

Умєров запропонував провести наступний раунд переговорів у період 20-30 червня.

Водночас перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця повідомив, що російська сторона відмовилася від безумовного припинення вогню та зустрічі президентів Зеленського і Путіна.