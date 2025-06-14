Зеленський закликає США посилити тиск на Росію та підтримати Україну

Таку думку він висловив під час інтерв’ю американському телеканалу Newsmax
Володимир Зеленський, президент України, висловив свою позицію щодо необхідності зміни підходу Сполучених Штатів Америки у спілкуванні з Росією. Він зазначив, що нинішній формат діалогу між цими країнами нагадує “теплу розмову”, яка не здатна зупинити агресивні дії Кремля.
“Сьогодні діалог Америки з ‘русскімі’ нагадує теплу розмову. Давайте будемо відвертими: це не зупинить Путіна. Необхідна зміна тональності. Путін має чітко зрозуміти, що Америка стоятиме на боці України – санкції, підтримка армії.”
Президент підкреслив, що порівняння України з Росією є абсолютно неприйнятним, оскільки РФ є агресором і несе відповідальність за війну. Він вважає, що сигнали про можливе скорочення допомоги Україні та аналогії з Росією є несправедливими і викликають обурення.
Зеленський також акцентував увагу на тому, що США повинні чітко демонструвати свою позицію, застосовуючи економічний тиск на Росію та надаючи військову підтримку Україні.
“Росію неможливо зупинити лише словами. Це як потяг на великій швидкості, за кермом якого нікого немає. Путін радикалізував своє суспільство за допомогою пропаганди. Людей буквально накачали ненавистю до НАТО, США та Заходу. “Нам треба йти до кінця”, – кажуть вони.”
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