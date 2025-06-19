Зеленський закликає Трампа підтримати завершення війни в Україні

Як повідомляє Офіційний сайт Президента України
Володимир Зеленський, президент України, висловив сподівання на підтримку Сполучених Штатів та їхнього президента Дональда Трампа у справі завершення війни. Ці слова він озвучив під час свого вечірнього звернення 19 червня.
“І бажано закінчити війну в цьому терміні президента Трампа. Я дуже розраховую на його допомогу. Дуже розраховую на вплив Сполучених Штатів. Це те, що може допомогти. Санкції потрібні. Дипломатія потрібна.”
Президент акцентував на необхідності реального припинення вогню та завершення конфлікту. Він підкреслив, що Україна готова до переговорів на найвищому рівні, зокрема “рівні саме рішень”.
Зеленський також зазначив, що готовий вести діалог з тими, хто має повноваження ухвалювати рішення, включаючи лідера Кремля Володимира Путіна, незважаючи на те, що той “пересидів конституційні повноваження щонайменше на три терміни”.
Раніше Путін висловив готовність зустрітися із Зеленським, але знову поставив під сумнів його легітимність.
“Ми готові зустрічатися… я готовий зустрічатися з усіма, зокрема з Зеленським… Якщо українська держава довіряє комусь вести переговори, заради Бога, нехай це буде Зеленський. Питання не в цьому.”
Путін підкреслив, що основне питання полягає в тому, хто буде підписувати документи. Він знову заявив, що Зеленський нібито нелегітимний, а “підпис повинен стояти легітимної влади”.
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