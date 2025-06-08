Зеленський закликає уважно реагувати на повітряні тривоги та дякує військовим

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Володимир Зеленський, президент України, звернувся до населення з важливим закликом уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги в найближчі дні. Це повідомлення він озвучив під час свого вечірнього звернення.

Глава держави отримав доповідь від Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, в якій йшлося про ситуацію на фронті, зокрема в Покровському, Лиманському та інших напрямках на Донеччині, а також про стан справ на кордоні в Сумській та Харківській областях.

Зеленський зазначив, що на деяких ділянках фронту ситуація залишається напруженою, але все залежить від стійкості українських військових підрозділів.

“Я хочу подякувати кожному й кожній, хто забезпечує українську оборону. Російські наміри не змінюються, і все залежить від наших Сил оборони та безпеки України – від наших воїнів, від кожного, хто допомагає державі. Особливо за цей тиждень я хотів би відзначити воїнів 68-ї окремої єгерської бригади та 72-ї окремої механізованої бригади за результати на Покровському напрямку. У районах проведення Курської операції особливо ефективні 33-й та 225-й штурмові полки. На Лиманському напрямку особлива вдячність нашим воїнам 66-ї окремої механізованої бригади.” – Володимир Зеленський

Президент висловив щиру вдячність військовим за їхній героїчний захист країни.

Крім того, Зеленський підкреслив важливість не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, особливо в найближчі дні, закликаючи громадян бути уважними та дотримуватися заходів безпеки.