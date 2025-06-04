Зеленський про підтримку Сенатом США нових санкцій проти Росії

Згідно за повідомлення The Hill

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що Сенат Сполучених Штатів Америки готовий підтримати нові санкції проти Росії. Цю інформацію він озвучив під час пресконференції.

“Щодо санкцій, ми розуміємо, що Сенат до цього готовий. Ми публічно почули вчора голос не тільки сенаторів, ми чуємо конгресменів, а публічно почули спікера Майка Джонсона. У мене не було окремо з ним контакту. Це його позиція, і я дуже радий, що є така позиція, що вони готові це підтримати.” – Володимир Зеленський

Президент також підкреслив важливість підтримки санкцій з боку Дональда Трампа.

“Останні його сигнали були про те, що він хоче дати “русскім” ще можливості.” – Володимир Зеленський

Зеленський акцентував на необхідності дотримання послідовності у діях.

“Я підтримую послідовність, яку запропонувала американська сторона. Припинення вогню або санкції. Ми не хотіли санкцій проти нас, тому ми підтримуємо припинення вогню. “Русскім”, напевно, їм все одно і тому ми просимо застосувати санкції.” – Володимир Зеленський

Можливі санкції США проти Росії

На початку квітня 50 американських законодавців, очолюваних республіканцем Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем, представили двопартійний законопроєкт, що передбачає введення санкцій проти Росії у разі зриву мирних переговорів щодо України.

Цей документ містить положення про запровадження первинних і вторинних санкцій, зокрема 500% тарифів на країни, які купують російську нафту та її похідні продукти.

18 травня держсекретар Марко Рубіо повідомив, що уряд США просив законодавців дати їм “трохи часу” і не вводити нові санкції, щоб сприяти прогресу у перемовинах між Кремлем і Києвом.

Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що Вашингтон разом із Європою “без вагань” посилить санкції, якщо Володимир Путін не буде вести переговори “в дусі доброї волі”.

3 червня The Hill повідомила, що у Сенаті США представники обох партій готують масштабний двопартійний пакет санкцій на тлі успішної операції України “Павутина” та загострення російських атак, але республіканці очікують на “зелене світло” від Дональда Трампа.