Візит Зеленського до Данії на відкриття головування в Раді ЄС 2025

Про це повідомляє данське видання DR

3 липня 2025 року президент України Володимир Зеленський прибув до Данії, де розпочалася церемонія відкриття головування країни в Раді Європейського Союзу. Цю інформацію підтвердили в офісі прем’єр-міністра Данії, зазначивши, що президент України виступить із промовою на заході.

Цей візит має велике значення для зміцнення відносин між Україною та Європейським Союзом, особливо в умовах сучасних викликів, пов’язаних із безпекою та економічною стабільністю в регіоні.

Данія, яка вперше очолила Раду ЄС, планує зосередити свою увагу на важливих питаннях, таких як зміна клімату, безпека та підтримка сусідніх країн, включаючи Україну.

Під час свого виступу Зеленський, ймовірно, акцентує увагу на значенні європейської солідарності та необхідності подальшої інтеграції України в європейські структури.

Додаткові деталі про візит та його результати будуть оприлюднені пізніше.