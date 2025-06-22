Зеленський про підготовку Росією нових військових операцій у Європі

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі

Президент України Володимир Зеленський повідомив про наявність доказів, що свідчать про підготовку Росії до нових військових операцій на території Європи. Цю інформацію він озвучив після доповіді керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

“Багато деталей щодо ситуації в Росії, у російському оборонному комплексі. Бачимо основні больові точки держави-агресора й будемо завдавати відповідних ударів заради захисту нашої держави та людей, а також заради суттєвого зниження російського потенціалу агресій.” – Володимир Зеленський

Зеленський акцентував увагу на тому, що Росія активно готує нові військові дії в Європі.

“Фіксуємо подальший інтелектуальний регрес російського керівництва та маємо докази, що вони готують нові військові операції на території Європи. Фіксуємо також і дуже відчутні збитки, яких завдають санкції російській економічній системі, що підтверджує правильність нашого курсу на примус Росії до закінчення війни через посилення санкційного та іншого тиску. Будемо інформувати партнерів щодо фактів, які здобула наша розвідка.” – Володимир Зеленський

На думку президента, Україна спільно з Великою Британією та Європейським Союзом розробляє рішення для захисту від нових загроз, що можуть виникнути внаслідок російських дій.