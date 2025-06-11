Зеленський про загрозу Одесі та гарантії безпеки після війни

Як повідомляє YouTube-відео промови Президента Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Росія має на меті загрозу для південної частини України, зокрема для Одеси. Він закликав міжнародних партнерів до формування довгострокових гарантій безпеки після завершення війни. Ці слова прозвучали 11 червня під час його виступу на саміті “Україна – Південно-Східна Європа”, що проходив в Одесі.

“І, нарешті, знову ми тут, у нашому прекрасному місті, в Одесі. Це прекрасне місто є ціллю для Росії. Вона хоче знищити його, як знищила незліченні міста й села на окупованих територіях.” – Володимир Зеленський

Зеленський зазначив, що російські військові плани зосереджені на південному регіоні, з наміром вийти на кордони з Молдовою та Румунією:

“Російські військові плани спрямовані на цей регіон – Одесу, а потім на кордони з Молдовою та Румунією.” – Володимир Зеленський

Президент підкреслив важливість Одеси як стратегічного вузла, що з’єднує різні регіони Європи, назвавши місто “воротами до спільної безпеки”.

“Одеса є дуже важливим містом для всіх нас і не тільки символом Півдня України; це перехрестя між Північною та Південною Європою, між Балканами та Кавказом, між європейською стабільністю та загрозами, що її підривають.” – Володимир Зеленський

Зеленський також акцентував, що після закінчення війни Україні знадобляться не лише оборонні ресурси, а й системні гарантії, які запобігатимуть повторенню агресії:

“Звичайно, зараз нам потрібний захист. Але ще більше нам потрібні довгострокові гарантії, що це ніколи не повториться. Тому я прошу вас усіх розглядати гарантії безпеки після цієї війни як практичну необхідність.” – Володимир Зеленський

Саміт “Україна – Південно-Східна Європа” зібрав в Одесі лідерів десяти європейських країн, які обговорювали важливі питання регіональної безпеки та співпраці.