Зеленський попереджає про можливий напад Росії на НАТО протягом 5 років

Як повідомляє медіа Sky News

Володимир Зеленський, президент України, в інтерв’ю Sky News висловив думку, що Росія може здійснити напад на країну-члена НАТО “протягом п’яти років”. Це, на його думку, може бути спробою перевірити стійкість альянсу. Він також підкреслив, що плани країн НАТО щодо підвищення витрат на оборону до 5% від ВВП до 2035 року виглядають “дуже повільними”.

У розмові з ведучим Sky News Марком Остіном Зеленський зазначив, що наразі стримування Путіна забезпечується Україною, і у нього немає можливості на формування нової армії, оскільки російські війська зазнають значних втрат на полі бою.

“Ми вважаємо, що, починаючи з 2030 року, Путін може мати значно більші можливості.” – Володимир Зеленський

Президент також додав, що для Путіна важливо отримати паузу, скасування санкцій та підготовлену армію. Він вважає, що 10 років – це тривалий термін, за який у російського лідера може з’явитися нова армія.

“У будь-якому разі, (Путіну – ред.) потрібна пауза, йому потрібно скасування санкцій, йому потрібна навчена армія. І 10 років – це дуже довгий термін. До того часу у нього буде готова нова армія.” – Володимир Зеленський

На запитання ведучого про можливість нападу Путіна на країну НАТО протягом п’яти років, Зеленський підтвердив: “Саме так”. Однак, коли його запитали, чи може Росія напасти протягом кількох місяців, президент висловив сумніви щодо готовності Путіна до такого кроку.

23 червня Володимир Зеленський відвідав Велику Британію, де зустрівся з королем Чарльзом III та прем’єр-міністром Кіром Стармером.