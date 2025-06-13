Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Австрії та Казахстану

Як повідомляє Телеграм Володимира Зеленського

Володимир Зеленський, президент України, офіційно прийняв вірчі грамоти від нових послів Австрії та Казахстану. Ця подія підкреслює важливість міжнародних відносин та співпраці України з іншими державами.

У своєму повідомленні в Телеграмі президент зазначив, що обговорив з послами ключові питання двосторонньої співпраці та підтримки України:

“Поспілкувалися з кожним. Найважливіше – двостороння співпраця та підтримка України. Розраховуємо на подальший розвиток партнерства між нашими країнами. Дякую за підтримку народу України, нашого суверенітету й територіальної цілісності.” – Володимир Зеленський

Ця зустріч є важливим кроком у зміцненні відносин України з Австрією та Казахстаном, що може сприяти розвитку економічних, культурних та політичних зв’язків між країнами.