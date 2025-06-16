Зеленський обговорить купівлю американської зброї на саміті G7 у Канаді

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на саміті G7 у Канаді він підніме питання про купівлю американської зброї. Цю інформацію він озвучив під час пресконференції з австрійським президентом Александром Ван дер Белленом.

Зеленський уточнив, що мова не йде про нову допомогу з боку США.

“Сьогодні ми говоримо про підтримку, надану в минулі роки. Ми не обговорюємо нову допомогу. На зустрічі з Трампом я обговорюватиму оборонний пакет, який Україна готова придбати. Я впевнений, що така можливість буде.” – Володимир Зеленський

Президент також висловив підтримку позиції міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який підкреслював важливість збільшення інвестицій європейських країн у власну оборону та зменшення залежності від США.

“Ми повинні працювати, щоб союз між Америкою та Європою не розпався – адже це гарантія безпеки континенту. Загроза такому союзу є непростим викликом, адже всі сторони зацікавлені в його збереженні, і ми також. Наше майбутнє – в ЄС. Якщо виникнуть труднощі у військовому або оборонному союзі між Європою та Америкою, Європі доведеться значно прискорити розвиток своєї оборонної індустрії. Це величезні фінансові витрати, а часу на реалізацію обмаль.” – Володимир Зеленський

Раніше стало відомо, що Дональд Трамп проведе двосторонню зустріч з Володимиром Зеленським на полях саміту G7 у Канаді. Саміт розпочнеться 15 червня, а Зеленський відвідає його 17 червня.

Що відомо про саміт G7 у Канаді

У червні 2025 року Канада прийматиме саміт лідерів “Групи семи” (G7) у Кананаскисі, провінція Альберта. Це буде перший саміт для нового прем’єр-міністра Канади Марка Карні та президента США Дональда Трампа після його повернення до Білого дому. Очікується, що на саміт також прибуде президент України Володимир Зеленський.

Основні теми саміту включають:

Підтримку України в умовах російської агресії;

Глобальну економічну стабільність і зростання;

Цифрову трансформацію та управління технологіями;

Боротьбу зі зміною клімату та забезпечення енергетичної безпеки.

Канада, яка головує в G7 у 2025 році, прагне сприяти конструктивному діалогу та колективним діям для вирішення глобальних викликів.