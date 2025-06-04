Зеленський не визначився з новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Президент України Володимир Зеленський наразі не визначився з новим кандидатом на посаду командувача Сухопутних військ Збройних сил України, яка стала вакантною після відставки генерал-майора Михайла Драпатого. Цю інформацію він озвучив під час пресконференції, відповідаючи на запитання журналістів.
“Не визначилися.”
Нагадаємо, що 1 червня російські війська здійснили ракетний удар по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, розташованому на Дніпропетровщині. Внаслідок цього трагічного інциденту загинуло 12 українських військовослужбовців, а понад 60 отримали поранення. Для розслідування обставин та причин втрат була створена спеціальна комісія.
Генерал-майор Михайло Драпатий, який обіймав посаду командувача Сухопутних військ з 29 листопада 2024 року, оголосив про своє рішення подати рапорт про відставку, пояснивши це «усвідомленим кроком» через «відчуття відповідальності» за події, що сталися.
Після розмови з президентом, Драпатий зазначив, що, незважаючи на своє рішення піти у відставку, він залишиться у лавах українського війська.
3 червня Володимир Зеленський звільнив Михайла Драпатого з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ та призначив його на нову роль – керівника Об’єднаних сил українського війська.
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