Про це повідомляє “Межа”.
На відео глава держави знаходиться на Сумщині, біля річки Псел, що за кілька кілометрів від кордону з Росією.
“913 днів тому, у тому числі й через Сумську область, Росія пішла на нас війною. Порушила не лише суверенні кордони, а й межі жорстокості та здорового глузду. Безмежно прагнучи одного: знищити нас. … Те, що ніс на нашу землю ворог, тепер повернулося до його дому. Той, хто хоче сіяти в Україні зло, пожинатиме його плоди на своїй території”, – заявив Зеленський.
Український лідер наголосив, що кремлівський диктатор Путін ніколи не диктуватиме українцям свої червоні лінії.
“Ми не дамо перетворити на сіру зону землі, де по праву має бути синьо-жовтий прапор. Не буде хворий дід з Червоної площі, який постійно погрожує всім червоною кнопкою, диктувати нам якісь свої червоні лінії. Як жити, яким шляхом іти і який вибір робити, будуть для себе визначати лише Україна й українці. Бо так працює незалежність”, – заявив Зеленський.
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