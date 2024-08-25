Емоційне відео, в якому Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди святкування Дня Незалежності, було записано біля кордону з Росією, приблизно за 40 км від міста Суджа Курської області.

Про це повідомляє “Межа”.

На відео глава держави знаходиться на Сумщині, біля річки Псел, що за кілька кілометрів від кордону з Росією.

“913 днів тому, у тому числі й через Сумську область, Росія пішла на нас війною. Порушила не лише суверенні кордони, а й межі жорстокості та здорового глузду. Безмежно прагнучи одного: знищити нас. … Те, що ніс на нашу землю ворог, тепер повернулося до його дому. Той, хто хоче сіяти в Україні зло, пожинатиме його плоди на своїй території”, – заявив Зеленський.

Український лідер наголосив, що кремлівський диктатор Путін ніколи не диктуватиме українцям свої червоні лінії.

“Ми не дамо перетворити на сіру зону землі, де по праву має бути синьо-жовтий прапор. Не буде хворий дід з Червоної площі, який постійно погрожує всім червоною кнопкою, диктувати нам якісь свої червоні лінії. Як жити, яким шляхом іти і який вибір робити, будуть для себе визначати лише Україна й українці. Бо так працює незалежність”, – заявив Зеленський.