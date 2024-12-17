Про це повідомив президент під час засідання Всеукраїнського Конгресу місцевих і регіональних влад.
“Уже є рішення спрямувати залишки коштів із програми Мінсоцполітики – 15 млрд грн – на програму “єВідновлення”. Вони будуть спрямовані вже цього року. Уряд також розгляне питання, де знайти додаткові кошти”, – заявив Зеленський.
За словами президента, ці додаткові ресурси дозволять придбати нове житло для близько 10 тисяч сімей, які втратили свої домівки внаслідок війни.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що особливий пріоритет надаватиметься переселенцям із прифронтових регіонів, де ситуація залишається найскладнішою.
Зазначимо, що державний бюджет на 2025 рік уже передбачає 4 мільярди гривень на програму “єВідновлення”. З них 3 мільярди спрямують на компенсації за знищене житло, а ще 1 мільярд – на виплати за пошкоджену нерухомість.
Програма “єВідновлення” діє з травня 2023 року та надає фінансову допомогу власникам пошкодженого чи зруйнованого житла. Серед послуг, які компенсуються в межах програми, – придбання будівельних матеріалів, ремонтні роботи та послуги підрядників, зареєстрованих через платформу “Дія”. З грудня 2023 року в межах ініціативи розпочалися виплати на капітальний ремонт, а з серпня – компенсації за повністю зруйновану житлову нерухомість.
- Євросоюз щомісяця надаватиме Україні 1,5 млрд євро з січня
- Мінцифри презентувало картку для отримання допомоги та виплат від держави
- В Україні стартувала програма “єКнига”: молодь отримуватиме кошти на українські книги