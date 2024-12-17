Президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд ухвалив рішення перенаправити 15 мільярдів гривень невикористаних бюджетних коштів Міністерства соціальної політики на програму "єВідновлення". Це дозволить надати житло для тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомив президент під час засідання Всеукраїнського Конгресу місцевих і регіональних влад.

“Уже є рішення спрямувати залишки коштів із програми Мінсоцполітики – 15 млрд грн – на програму “єВідновлення”. Вони будуть спрямовані вже цього року. Уряд також розгляне питання, де знайти додаткові кошти”, – заявив Зеленський.

За словами президента, ці додаткові ресурси дозволять придбати нове житло для близько 10 тисяч сімей, які втратили свої домівки внаслідок війни.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що особливий пріоритет надаватиметься переселенцям із прифронтових регіонів, де ситуація залишається найскладнішою.

Зазначимо, що державний бюджет на 2025 рік уже передбачає 4 мільярди гривень на програму “єВідновлення”. З них 3 мільярди спрямують на компенсації за знищене житло, а ще 1 мільярд – на виплати за пошкоджену нерухомість.

Програма “єВідновлення” діє з травня 2023 року та надає фінансову допомогу власникам пошкодженого чи зруйнованого житла. Серед послуг, які компенсуються в межах програми, – придбання будівельних матеріалів, ремонтні роботи та послуги підрядників, зареєстрованих через платформу “Дія”. З грудня 2023 року в межах ініціативи розпочалися виплати на капітальний ремонт, а з серпня – компенсації за повністю зруйновану житлову нерухомість.