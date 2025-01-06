Президент України заявив, що перші переговори щодо припинення війни відбудуться з обраним президентом США Дональдом Трампом після його інавгурації. Згодом можуть розпочатися перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним, якщо Трамп надасть "сильні гарантії безпеки для України".

Про це Володимир Зеленський сказав у подкасті Лекса Фрідмана.

“Я думаю, 25 січня або в інший день ми сідаємо передусім з Трампом. Ми з ним домовляємось, як ми спроможні зупинити війну та Путіна”, — сказав Глава держави.

Зеленський зазначив, що важливо, аби Європа також була залучена до процесу, оскільки вона спостерігатиме за цими переговорами.

За його словами, якщо Трамп надасть Україні відповідні гарантії безпеки, це стане підставою для перемовин з Росією.

Водночас президент наголосив, що Трамп може опинитися в складній політичній ситуації, якщо досягне припинення вогню, не забезпечивши Україні належних гарантій безпеки. Зеленський вважає, що це може бути схоже на ситуацію, в якій він сам опинився у 2019 році.