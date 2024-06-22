Про це Зеленський у Telegram.
“Розбір завалів триває. На місці всі необхідні служби. Станом на зараз відомо про 19 поранених і трьох загиблих. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких”, – написав глава держави.
Президент наголосив, що російський терор керованими авіабомбами “має бути зупинений і може бути зупинений”.
“Потрібні сильні рішення партнерів, щоб ми могли знищувати російських терористів та російську бойову авіацію там, де вони є”, – закликав він.
Зеленський підкреслив, що захистити людей і життя від ракетного терору реально, зокрема очищенням прикордонних районів від пускових установок терористів.
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