Також президент заявив, що Україна підтримує ідею відправлення європейських миротворців, але лише як один із варіантів безпеки, а не єдиний. Наразі ця ідея «набуває форми», але до неї ще лишається багато запитань.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Associated Press

За його словами, без гарантій безпеки з боку союзників України будь-яка угода, укладена з Росією, стане лише передумовою майбутньої агресії. Членство в НАТО все ще залишається головним вибором для України.

Президент вважає, що членство в НАТО є “найдешевшим” варіантом для союзників України, і це також зміцнило б Трампа в геополітичному плані.

“Я дійсно вірю, що це найдешевші гарантії безпеки, які може отримати Україна, найдешевші для всіх… Це буде сигналом, що не Росія вирішуватиме, хто має бути в НАТО, а хто ні, а Сполучені Штати Америки вирішуватимуть. Я думаю, що це велика перемога для Трампа”, — каже Президент.

Крім того, за словами Зеленського, 800-тисячна українська армія була б бонусом для Альянсу, особливо якщо Трамп прагне повернути додому американські війська, які дислокуються за кордоном.

За його словами, інші пропозиції щодо гарантій безпеки мають бути підкріплені достатньою кількістю зброї з боку США та Європи, а також підтримкою Києва у розвитку власної оборонної промисловості.

Зеленський також заявив, що французька пропозиція розмістити європейські сили в Україні для стримування російської агресії набуває форми, але залишається багато питань щодо структури командування та управління, кількості військ та їхніх позицій.

За його словами, це питання піднімалося президентом Франції Еммануелем Макроном і з Трампом: “Я сказав у присутності двох лідерів, що ми зацікавлені в цьому як в частині гарантії безпеки, але не як в єдиній гарантії безпеки. Цього недостатньо”.

“Уявіть собі, є контингент. Питання в тому, хто головний? Хто головний? Що вони будуть робити, якщо будуть російські удари? Ракети, висадка, напад з моря, перетин сухопутного кордону, наступ. Що вони будуть робити? Які у них повноваження?”, — сказав Зеленський.

На запитання, чи ставив він ці питання безпосередньо Макрону, Зеленський відповів: “Ми все ще перебуваємо в процесі: “Ми все ще перебуваємо в процесі цього діалогу”.