Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg.
Зеленський зазначив, що європейські союзники не мають достатньо військ для того, щоб створити ефективний стримуючий фактор для російського президента Володимира Путіна. Він підкреслив, що будь-яка інша пропозиція може призвести до розбіжностей всередині НАТО.
“Це неможливо без Сполучених Штатів. Навіть якщо деякі європейські друзі гадають, що це можливо – ні, це неможливо. Ніхто не ризикуватиме без Сполучених Штатів”, – сказав Зеленський.
Президент також висловив сподівання, що думка України буде почута, коли великі країни почнуть обговорювати завершення бойових дій. Він підкреслив, що Україна не хоче, щоб мирні переговори відбувалися без її участі.
“Ми не хочемо, щоби це сталося за спиною України. Я дуже вірю, що США цього не зроблять, хоч я не впевнений, що раніше цього не відбувалося. Тут я говорю не тільки про Америку, а й про деяких європейських партнерів”, – додав президент.
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