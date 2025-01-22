Президент України Володимир Зеленський переконаний, що до складу будь-яких міжнародних миротворчих сил, які можуть бути розміщені на території України, повинні входити американські війська.

Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg.

Зеленський зазначив, що європейські союзники не мають достатньо військ для того, щоб створити ефективний стримуючий фактор для російського президента Володимира Путіна. Він підкреслив, що будь-яка інша пропозиція може призвести до розбіжностей всередині НАТО.

“Це неможливо без Сполучених Штатів. Навіть якщо деякі європейські друзі гадають, що це можливо – ні, це неможливо. Ніхто не ризикуватиме без Сполучених Штатів”, – сказав Зеленський.

Президент також висловив сподівання, що думка України буде почута, коли великі країни почнуть обговорювати завершення бойових дій. Він підкреслив, що Україна не хоче, щоб мирні переговори відбувалися без її участі.