Про це йдеться у вечірньому зверненні президента України Володимира Зеленського.

“Наша команда готує ще чотири нові безпекові угоди для України. Вже найближчим часом ми розпочнемо перемовини й маємо доволі оперативно підготувати документи до підписання. Це для нас і оборонна підтримка, це для нас і фінанси, і гуманітарна взаємодія”, — сказав Зеленський.

За його словами, після підписання цих документів в України буде вже майже 30 безпекових угод із партнерами.

“І ми ставили собі завдання, щоб це були різні країни – не лише країни НАТО. Але всі однаково готові допомагати нам у захисті спільних цінностей. І це буде. Хоч би що відбувалось у світі, нам потрібні свої інструменти для підтримки наших людей, для підтримки нашої держави, свої безпекові домовленості, які працюватимуть за будь-яких умов. Саме так ми й рухаємося”,— наголосив президент.