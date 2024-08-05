Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.
Він додав, що для України принципово, щоб між оголошенням пакетів допомоги та її застосуванням на фронті витрачалось мінімум часу.
“Ми готуємо зараз і нові пакети, які можуть посилити позиції України восени”, — додав Зеленський.
Він також очікує на реалізацію з партнерами використання конфіскованих російських активів на 50 мільярдів доларів на користь України.
“Це те, що критично для України й може нас посилити саме в цьому осінньо-зимовому сезоні”, — підсумував президент.
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