На казначейські рахунки надійшло 3,9 мільярда доларів від США, і триває робота над отриманням 4 мільярдів євро допомоги від Євросоюзу у серпні.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

Він додав, що для України принципово, щоб між оголошенням пакетів допомоги та її застосуванням на фронті витрачалось мінімум часу.

“Ми готуємо зараз і нові пакети, які можуть посилити позиції України восени”, — додав Зеленський.

Він також очікує на реалізацію з партнерами використання конфіскованих російських активів на 50 мільярдів доларів на користь України.

“Це те, що критично для України й може нас посилити саме в цьому осінньо-зимовому сезоні”, — підсумував президент.