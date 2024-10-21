Згідно з заявою президента Володимира Зеленського, США планують виділити 800 мільйонів доларів на фінансування виробництва безпілотників в Україні.

Про це президент повідомив у вечірньому зверненні.

“Готується і ще окремий пакет – фінансування на виробництво українських дронів, 800 мільйонів доларів. Україна вдячна за цю підтримку. Нам потрібно, щоб попри будь-які загрози політичного характеру у світі Україна могла незмінно захищати свій суверенітет, свою незалежність. Обов’язково це буде”, – повідомив Зеленський.

Зокрема, президент підбив підсумки візиту голови Пентагону США Ллойда Остіна заявивши, що вони обговорили шляхи втілення українського “плану перемоги” – зокрема, конкретні дії, які дозволять реалізувати його пункти.