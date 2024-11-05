Уряд та військове командування розробляють масштабний план для посилення обороноздатності України, включаючи нові стратегії на фронті та розширення власного оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що уряд і військове командування спільно працюють над комплексним планом для внутрішнього посилення країни, який включає стратегії та тактичні рішення, спрямовані на досягнення ключових цілей на фронті.

Зеленський наголосив на важливості використання всіх державних ресурсів, щоб забезпечити виконання українських завдань. Під час тривалої наради з представниками уряду та військового командування він обговорив нові пропозиції щодо дій на фронті, а також розширення оборонно-промислового комплексу.

Цей фронтовий пункт плану плюс ОПК — це справді фундаментальні речі, і від того, як буде це виписано, залежить усе інше в житті нашої держави”, – підкреслив президент.

Зеленський також зазначив, що чітке визначення шляхів для досягнення поставлених цілей на фронті та розширення можливостей ОПК є пріоритетними завданнями для української влади. Він додав, що кожен крок держави в цьому напрямку буде ретельно прорахований.