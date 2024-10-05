За його словами, цими днями будуть політичні консультації між командами партнерів України.

Про це президент України повідомив у вечірньому зверненні.

За його словами, зараз триває робота команд України та Сполучених Штатів та інших наших партнерів для підготовки «Рамштайну». Тож наступний тиждень може стати “позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна.”

“Ми для цього все зробимо, на сто відсотків зробимо. Зробимо ефективно», – зазначив Зеленський.

За його словами, цими днями будуть політичні консультації між командами: урядовці, дипломати. Говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів Плану перемоги.

«Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції – наш фронт передусім. І все, що зазначено в Плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світу цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за Формулою миру», – зауважив Президент.

Саме в цьому, за його словами, мета і задання української влади – гарантувати Україні надійний мир і тривалу безпеку.