На посаду керівника Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного претендують п’ятеро військових. Українські військовослужбовці можуть обрати одного з кандидатів через онлайн-опитування.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

На засіданні за участі головнокомандувача Олександра Сирського та інших високопосадовців були представлені кандидати на посаду начальника академії.

За словами Зеленського, всі п’ять претендентів мають значний досвід участі у війні та заслужену репутацію в армії.

«Усі мають досвід цієї війни, відомі в армії. Вважаю кожного з них гідним призначення. Але пропоную нашим військовим, усім, хто користується застосунком “Армія+”, взяти участь в обранні нового керівника академії», — зазначив президент.

Опитування у додатку стартує сьогодні, 13 січня, і включатиме як вибір нового начальника, так і запитання про необхідні зміни в роботі академії.

Голосування триватиме до 17 січня включно. Результати опитування вплинуть на остаточне рішення щодо призначення нового керівника.

Нагадаємо, попереднього начальника академії, генерал-лейтенанта Павла Ткачука, звільнено після низки скандалів, пов’язаних із роботою навчального закладу.

Курсанти академії у Львові скаржилися на приниження, булінг, погану якість харчування, відсутність необхідних ліків у медпункті та вимагання грошей на потреби навчального закладу, такі як купівля паперу чи мийних засобів. Також звільнення курсантам надавали лише за умови приїзду батьків чи дружини.

Особливо резонансним став випадок із курсантом Олександром Поповичем, який дав свідчення парламентській Тимчасовій слідчій комісії. У відповідь на це під час шикування керівник курсу погрожував провести службове розслідування щодо нього, використовуючи нецензурну лексику. Після публічного приниження Попович залишив стрій, за що отримав сувору догану, а справу передали до ДБР. Попович подав до суду на академію.

Детальне розслідування про генерал-лейтенанта Павла Ткачука дивіться на нашому YouTube-каналі “МЕЖА”.