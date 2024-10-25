З 1 грудня в Україні стартує нова програма допомоги населенню, яка передбачає виплату 1000 гривень кожному громадянину.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні.

“Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. Є-підтримка для всіх наших людей – дорослі, діти, кожна сім’я в Україні”, – заявив президент.

Президент оголосив про виплату тисячі гривень кожній людині, що в перерахунку на сім’ю складає кілька тисяч гривень. Ці кошти можна буде використовувати для оплати українських товарів та послуг, зокрема комунальних платежів та електроенергії.

“Усі деталі має визначити Кабмін і представити все це людям. Я чекаю цього найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути у людей”, – наголосив Зеленський.

Крім того, кошти можна буде витратити на квитки в “Укрзалізниці” та українські лікарські засоби. Також тепер ці гроші можна буде спрямувати на розвиток української культури та підтримку Збройних Сил України. Зокрема, використовувати для придбання книжок, а також донатити на військові потреби.