«Протягом дня провів кілька важливих нарад. Глава уряду Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Клименко, інші урядовці. Я погодив подальші кроки для розвитку Державної прикордонної служби України та, відповідно, прикордонних військ… Будемо збільшувати чисельність прикордонних військ – і з огляду на поточні завдання захисту від російської агресії, і в розрахунку на довготривалий захист кордонів нашої держави після цієї війни», – сказав Зеленський у вечірньому зверненні 12 березня.

Про терміни і те, яким саме планується це збільшення, голова держави не повідомив.

Під час звернення він відзначив підрозділи прикордонних військ, «які проявили себе особливо цими тижнями й місяцями», зокрема, прикордонників Сумського загону, «які протидіють російським диверсантам і зміцнюють наші оборонні позиції на кордоні», а також Чернігівського, Харківського і Волинського прикордонних загонів.

У Державній прикордонній службі раніше наголошували, що Росія «найбільш активно» використовує своїх диверсантів на Сумщині. Крім того, російські війська фактично щодня обстрілюють прикордонні громади Сумщини.