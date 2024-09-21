Президент США Джо Байден до проведення виборів у США ще може ухвалити важливі рішення, які посилять обороноздатність України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час закритої зустрічі з журналістами в п’ятницю, 20 вересня, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

Глава держави висловив переконання, що Байден може “посилити Україну й ухвалити важливі рішення для того, щоб Україна стала сильнішою і захистила свою незалежність, поки він президент США”.

“Я вважаю, це все ж таки історична місія, принаймні в ракурсі України. Тому що є в нього своє життя і своя політична кар’єра. Я не знаю, що для нього найголовніше. Я говорю тільки з погляду цієї війни”, – додав Зеленський.

Він припустив, що таке рішення Байдена “залежить від багатьох речей”, зокрема того, чи дослухається він до аргументів України.

“У нас були деякі рішення в історії наших стосунків із Байденом, були дуже цікаві й непрості діалоги. Він потім змінював свою думку”, – сказав президент.