Будапештському меморандуму виповнилося 30 років, але цей документ жодного разу не виконав свою роль. Це доводить, що простих запевнень чи обіцянок недостатньо для забезпечення безпеки. Україні необхідні реальні й дієві гарантії

Про це сказав Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

“Сьогодні — 30 років Будапештському меморандуму. Десять років війни. Жодного дня цей документ не працював. І через це кожен у світі тепер знатиме, що просто підпису будь-якої держави, якихось запевнень чи обіцянок для безпеки недостатньо”, — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що для України необхідні реальні гарантії та союзництво, які б не дозволили Росії знову загрожувати українським територіям.