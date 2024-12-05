Про це сказав Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
“Сьогодні — 30 років Будапештському меморандуму. Десять років війни. Жодного дня цей документ не працював. І через це кожен у світі тепер знатиме, що просто підпису будь-якої держави, якихось запевнень чи обіцянок для безпеки недостатньо”, — сказав Зеленський.
Президент зазначив, що для України необхідні реальні гарантії та союзництво, які б не дозволили Росії знову загрожувати українським територіям.
“Тобто реальне союзництво та реалістичний безпековий фундамент усередині країни. Зброя, яка дає змогу захиститись і стримати ворога. І єдність, яка допомагає вистояти навіть у найскладніші моменти. Працюємо над кожним з елементів безпеки”, — додав глава держави.
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