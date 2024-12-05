Про це сказав Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

“Сьогодні 30 років Будапештському меморандуму. Десять років війни. Жодного дня цей документ не працював. І через це кожен у світі тепер знатиме, що просто підпису будь-якої держави, якихось запевнень чи обіцянок для безпеки недостатньо”, сказав Зеленський.

Президент зазначив, що для України необхідні реальні гарантії та союзництво, які б не дозволили Росії знову загрожувати українським територіям.

“Тобто реальне союзництво та реалістичний безпековий фундамент усередині країни. Зброя, яка дає змогу захиститись і стримати ворога. І єдність, яка допомагає вистояти навіть у найскладніші моменти. Працюємо над кожним з елементів безпеки”, додав глава держави.