Частину критично важливих програм, фінансування яких призупинили через тимчасову заморозку допомоги США, Україна виконуватиме за власні кошти. Крім того, Київ обговорюватиме це питання з європейськими партнерами.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, урядовці та представники Офісу президента вже доповіли про ситуацію. Серед ключових напрямів, які будуть фінансувати:

енергетичні проєкти , зокрема розподілена генерація та «інші програми стійкості для українських громад»;

, зокрема розподілена генерація та «інші програми стійкості для українських громад»; ветеранські ініціативи : створення ветеранських хабів, ліній підтримки, допомога у відкритті бізнесів для ветеранів;

: створення ветеранських хабів, ліній підтримки, допомога у відкритті бізнесів для ветеранів; будівництво пунктів пропуску на кордоні для покращення економічної активності та прозорості митних процедур, зокрема в портах.

Зеленський наголосив, що Україна шукатиме додаткові внутрішні ресурси для цих проєктів. Також є «певні питання» щодо фінансування Міністерства охорони здоров’я та кібербезпеки.

Президент доручив продовжити аудит заморожених програм допомоги від США. Він підкреслив, що «гуманітарні, безпекові та соціальні напрямки мають отримати більше української та європейської підтримки», доки у Вашингтоні напрацьовують нову політику.