Президент Володимир Зеленський представить у США план перемоги України, який включає продовження військових дій у Курській області Росії.

Про це пише видання The Times.

4 ключові пункти плану перемоги

План Зеленського передбачає надання Україні гарантій безпеки від західних країн, що будуть подібними до пакту про взаємну оборону, який існує в НАТО.

Також у плані йдеться про продовження операції на території Курщини, “щоб забезпечити територіальний козир для переговорів”.

У плані перемоги міститься також запит на “конкретну” передову зброю та міжнародна фінансова допомога зруйнованій економіці України.

“Зеленський їде на Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорк, а потім до Вашингтона, щоб представити “план перемоги”, спрямований на те, щоб підштовхнути Росію до переговорів з Україною”, — пише видання.

Також, за даними видання, Зеленський вимагатиме гарантій безпеки, щоб запобігти примушенню України до невигідної ​​мирної угоди майбутньою адміністрацією Трампа.