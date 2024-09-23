Про це пише видання The Times.
4 ключові пункти плану перемоги
План Зеленського передбачає надання Україні гарантій безпеки від західних країн, що будуть подібними до пакту про взаємну оборону, який існує в НАТО.
Також у плані йдеться про продовження операції на території Курщини, “щоб забезпечити територіальний козир для переговорів”.
У плані перемоги міститься також запит на “конкретну” передову зброю та міжнародна фінансова допомога зруйнованій економіці України.
“Зеленський їде на Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорк, а потім до Вашингтона, щоб представити “план перемоги”, спрямований на те, щоб підштовхнути Росію до переговорів з Україною”, — пише видання.
Також, за даними видання, Зеленський вимагатиме гарантій безпеки, щоб запобігти примушенню України до невигідної мирної угоди майбутньою адміністрацією Трампа.
- Зеленський уточнив терміни плану перемоги та умову, за якої він спрацює
- Виділені Україні кошти від ЄС передусім витратять на енергетику, — Зеленський
- У Курську область вдалося переорієнтувати приблизно 40 тисяч російських військових, — Зеленський