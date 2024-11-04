Президент України провів нараду з Головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським, начальником Генерального штабу Олександром Баргилевичем та міністром оборони Рустемом Умєровим.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Обговорили ситуацію на ключових напрямках: Покровському, Курахівському, Торецькому та Куп’янському. Окрему увагу приділили Курській операції та успішному знищенню російських сил поблизу державного кордону.

Зеленський зазначив, що постачання озброєння від міжнародних партнерів зростає.

“Є важливі зрушення в питаннях щодо постачання від партнерів для фронту – фіксуємо збільшення постачання згідно з пакетами підтримки. Кращими стали результати в постачанні щодо артилерії”, — повідомив Зеленський.

Міністр оборони доповів про виконання планів постачання дронів українського виробництва. Президент доручив додатково збільшити замовлення дронів для відповідних операцій.