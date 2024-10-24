Зеленський доручив підготувати внутрішній План посилення України

Про це президент повідомив після засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

“За підсумками сьогоднішнього засідання доручив членам Ставки підготувати визначені частини нашого внутрішнього Плану посилення України. Поряд із Планом перемоги маємо опрацювати всі необхідні кроки України, які забезпечать нашій державі внутрішні результати. Це стосується фронту, ОПК, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей”, – зазначив Зеленський.

За організацію роботи відповідатиме секретар РНБО Олександр Литвиненко.

На засіданні також обговорювали підготовку до опалювального сезону та довгострокові енергетичні рішення, які забезпечать Україні більшу стійкість. Президенту доповіли про комплектацію бригад та будівництво фортифікацій.