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Зеленський доручив підготувати внутрішній План посилення України

Президент Володимир Зеленський доручив членам Ставки підготувати визначені частини внутрішнього Плану посилення України, який існуватиме разом із Планом перемоги.

Четвер, 24 жовтня 2024, 17:35

Про це президент повідомив після засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

“За підсумками сьогоднішнього засідання доручив членам Ставки підготувати визначені частини нашого внутрішнього Плану посилення України. Поряд із Планом перемоги маємо опрацювати всі необхідні кроки України, які забезпечать нашій державі внутрішні результати. Це стосується фронту, ОПК, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей”, – зазначив Зеленський.

За організацію роботи відповідатиме секретар РНБО Олександр Литвиненко.

На засіданні також обговорювали підготовку до опалювального сезону та довгострокові енергетичні рішення, які забезпечать Україні більшу стійкість. Президенту доповіли про комплектацію бригад та будівництво фортифікацій.

Теги: Володимир Зеленський, Війна в Україні, план перемоги, план посилення України

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