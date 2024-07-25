Президент України Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру України Денису Шмигалю розглянути петицію про заборону підвищення цін на електроенергію в умовах війни.

Про це йдеться у відповіді президента на відповідну петицію.

“З огляду на соціальну значущість порушеного питання я звернувся до прем’єр-міністра України з пропозицією розглянути петицію, звернувши особливу увагу на дотримання конституційних прав і свобод громадян, та визначитися щодо відповідних заходів реагування”, — зазначив Зеленський.

У відповіді сказано, що президент запропонував пришвидшити запровадження заходів зі створення нової децентралізованої генерації електроенергії. Крім цього, “налагодити регулярне інформування населення про стан справ у паливно-енергетичному комплексі України” та використання коштів на його відновлення.

Він також подякував за “небайдужу громадянську позицію” й зазначив, що про результати розгляду петиції уряд проінформує впродовж місяця.