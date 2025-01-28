Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.
“Сьогодні доручив урядовцям дати звіт щодо тих програм американської підтримки, які зараз призупинені. Це гуманітарні програми…Визначимо, які з них критичні й потребують рішень уже зараз”, – зазначив Зеленський.
За словами президента, Олексій Кулеба та інші урядовці з’ясовують, які програми наразі мають дефіцит.
Більшість з них, як зазначив Зеленський, не проходили через уряд, а здійснювалися безпосередньо через громади та організації. Наразі проводиться аналіз великої кількості проєктів і визначається, які з них є критичними і потребують негайних рішень.
Президент зауважив, частину необхідного фінансування зможуть забезпечити за рахунок державних коштів, інше будуть обговорювати з європейськими та американськими партнерами. Це стосується різних напрямків – від зв’язку та цифровізації до підтримки ветеранів, шкіл, лікарень і відбудови.
“Звісно, деталі програм не були державною справою, але урядовці представлять мені все, і те, що є пріоритетним, те, що стосується українських дітей передусім, наших ветеранів, програм захисту нашої інфраструктури, – пріоритетні речі ми обов’язково підтримаємо”, — сказав Зеленський.
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