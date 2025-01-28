Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

“Сьогодні доручив урядовцям дати звіт щодо тих програм американської підтримки, які зараз призупинені. Це гуманітарні програми…Визначимо, які з них критичні й потребують рішень уже зараз”, – зазначив Зеленський.

За словами президента, Олексій Кулеба та інші урядовці з’ясовують, які програми наразі мають дефіцит.

Більшість з них, як зазначив Зеленський, не проходили через уряд, а здійснювалися безпосередньо через громади та організації. Наразі проводиться аналіз великої кількості проєктів і визначається, які з них є критичними і потребують негайних рішень.

Президент зауважив, частину необхідного фінансування зможуть забезпечити за рахунок державних коштів, інше будуть обговорювати з європейськими та американськими партнерами. Це стосується різних напрямків – від зв’язку та цифровізації до підтримки ветеранів, шкіл, лікарень і відбудови.