Українське командування повинне представити оновлену структуру роботи протиповітряної оборони. Також мають бути сформовані нові запити на поставки для партнерів.

Про це йдеться у вечірньому зверненні президента України.

Глава держави розповів, що зараз триває робота над конфігурацією ППО, щоб у Харківській області та інших регіонах країни було більше захисту від російських атак.

“Головком Сирський, який сьогодні брав участь у нарадах, і відповідні командувачі мають представити оновлену структуру роботи наших систем ППО та нові запити для партнерів – що саме маємо забезпечити до кінця поточного року”, – зазначив Зеленський. Також, за словами президента, наразі йде робота над відновленням електрики. Зеленський зазначив, що урядовці мають чіткі завдання та персональну відповідальність.