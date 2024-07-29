Про це йдеться у вечірньому зверненні президента України.
Глава держави розповів, що зараз триває робота над конфігурацією ППО, щоб у Харківській області та інших регіонах країни було більше захисту від російських атак.
“Головком Сирський, який сьогодні брав участь у нарадах, і відповідні командувачі мають представити оновлену структуру роботи наших систем ППО та нові запити для партнерів – що саме маємо забезпечити до кінця поточного року”, – зазначив Зеленський.
Також, за словами президента, наразі йде робота над відновленням електрики. Зеленський зазначив, що урядовці мають чіткі завдання та персональну відповідальність.
“Енергетика – одне з перших питань завжди. Розуміємо, як поступово, крок за кроком, буде заповнюватися дефіцит електрики, урядовці мають чіткі завдання, і відповідальність там персональна. Проходження зими – це те, що готується зараз, улітку”, – йдеться у зверненні.
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